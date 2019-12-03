Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в намеренном затягивании задержания Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению «Боинга» в Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Это, по мнению Нидерландов, привело к тому, что Цемах уехал из России на восток Украины.

Прокуратура Нидерландов направила требование о задержании и выдаче Цемаха 7 сентября — в день, когда его выдали России в рамках обмена заключенными с Украиной.

Россия подтвердила, что получила требование, и после этого несколько раз запрашивала дополнительную информацию, которая, по мнению прокуратуры Нидерландов, не имела отношения к необходимости задержания Цемаха.

19 ноября российские власти сообщили, что у них нет информации о его нахождении на территории страны.

В связи с этим прокуратура Нидерландов обвинила Россию в намеренном затягивании задержания Цемаха, чтобы дать ему возможность уехать в другую страну — по данным ведомства, он находится на востоке Украины.

По данным нидерландского ведомства, у Цемаха украинское гражданство, и Россия обязана была выдать его в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

Владимир Цемах — бывший командир противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Летом 2014 года он командовал силами ПВО в селе Снежное, рядом с которым «Боинг» потерпел крушение. В сентябре 2019 года он получил статус подозреваемого по делу о сбитом «Боинге».

Малазийский самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года. На его борту находилось 298 человек — все они погибли.

Международная группа по расследованию катастрофы считает, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который привезли в Донбасс из России. Москва отрицает обвинения, обращая внимание на то, что «Бук» также находился на вооружении Украины.

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