Политические Сводки
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|Для Украины итоги «нормандского саммита» не будут иметь юридических обязательств
|03.12.2019 08:40
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Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.(function() })();
Коммюнике нормандского саммита – лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.
«Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров», – заявил Кулеба.
Он также подтвердил, что по результатам нормандской встречи подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.
«Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это «мясо», которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться», – добавил он.
Саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Париже 9 ноября.