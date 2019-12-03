Политические Сводки
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|Трамп поблагодарил Зеленского за закрытие дела об импичменте
|03.12.2019 14:11
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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский руководитель мог давить на него, следовательно дело об импичменте можно считать закрытым.(function() })();
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский руководитель мог давить на него, следовательно дело об импичменте можно считать закрытым.
Спасибо президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – УП) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!».