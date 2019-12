Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский руководитель мог давить на него, следовательно дело об импичменте можно считать закрытым. (function() })(); Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский руководитель мог давить на него, следовательно дело об импичменте можно считать закрытым. Спасибо президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – УП) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!». Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019 Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика президент что трамп украины дело Теги: политикавладимир зеленскийдональд трамп