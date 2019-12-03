Комитет Сената по разведке не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ни один из разведывательных органов США никогда не получал данных о вмешательстве правительства Украины в президентские выборы 2016 года.

Глава комитета Ричард Берр отметил, что некоторые официальные лица из Украины действительно хотели бы видеть победителем Хиллари Клинтон, но он не думает, что «кто-то вмешивался на таком уровне, как это сделала Россия».

Добавим, что сенатский комитет в данный момент контролирует Республиканская партия.

Теорию о «вмешательстве» Украины в выборы в США в 2016 году, а также вмешательстве Киева во внутриполитические процессы в Соединенных Штатах продвигала российская пропаганда.

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