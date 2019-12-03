Тема Украины становится в США «токсичной» на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента президента США Дональда Трампа после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявил во вторник, 3 декабря, глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, в США продолжаются споры между демократами и республиканцами, которые в последнее время сосредоточились на украинской теме.

«Мы продолжаем говорить республиканцам и демократам: в вашем внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали «токсичными» в какой-то степени», – заявил Пристайко.

Он также отметил, что сегодня часто Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы, при этом «американцы не помнят, с чего все началось».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира