В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.

Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — отметил представитель Кремля, комментируя обнародованную журналистами информацию о том, что соответствующий приказ отдал сам Эрдоган.

Песков также подчеркнул, что Россию с Турцией связывают дружественные отношения, которые, однако, никогда не мешали Анкаре выстраивать партнерство с другими странами и НАТО. «Все страны суверенные, все, естественно, в первую очередь, заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

О том, что приказ сбить российский Су-24 отдавал лично Эрдоган, 2 декабря сообщила «Независимая газета» со ссылкой на стокгольмскую организацию Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО. При этом эксперты заявили изданию, что Кремль якобы и раньше знал о личной ответственности турецкого лидера за данное решение. «Занимавший в то время пост премьера Давутоглу [Ахмет Давутоглу], будто соревнуясь с Эрдоганом, также говорил, что приказ отдал он… конечно, что распоряжение отдал президент Турции, потому что в 2015 году премьер не мог лично принять решения такого рода», — пояснил турецкий политолог, кандидат политологических наук Керим Хас.

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