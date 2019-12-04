Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал доклад об импичменте президента США с обвинением Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает CNN.

Доклад Демократической партии в значительной степени основан на 17 допросах свидетелей, которые были проведены в течение последних нескольких месяцев, в том числе 12 на двухнедельных публичных слушаниях, с показаниями, в которых подробно излагались длительные усилия, предпринятые личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани, чтобы свергнуть посла США в Украине Мари Йованович, а затем подтолкнуть власти Украины, чтобы объявить о расследовании политических конкурентов президента.

Ожидается, что выводы доклада об Украине и обструкции Конгресса будут включены в статью об импичменте.

Документ был утвержден во вторник вечером, 3 декабря, и положил начало следующему этапу импичмента – дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.

В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте Дональда Трампа в Палату представителей на голосование. Если большинство проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента. После дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

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