Политические Сводки
|Трамп анонсировал проведение саммита G7 в Кэмп-Дэвиде
|04.12.2019 08:41
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Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.(function() })();
«Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде», – заявил он 3 декабря, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.
«Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится», – добавил он.
В ноябре американский президент писал в своем Twitter, что рассматривает этот вариант.
В октябре Трамп отказался от идеи провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами.