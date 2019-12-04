Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил о нарастание напряженности между крупными игроками на мировой арене и предложил малым и средним государствам «не сидеть сложа руки»

Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский руководитель отметил, что сегодня Движение неприсоединения (организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках) существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства.

«Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Думаю, голос наш должен быть слышен», – сказал Лукашенко.

По словам политика, мировые лидеры все чаще решают проблемы с позиции силы, игнорируя международное право.

«Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», – подчеркнул Лукашенко.

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