Украина настаивает, что переговоры на предстоящей встрече «нормандской четверки», которые состоятся 9 декабря, не должны привести к уступкам по ряду направлений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».

Он отметил, что так называемые «красные линии» были установлены президентом Украины Владимиром Зеленским некоторое время назад. «Для нас «красная линия» — изменения в Конституцию. Также красные линии — то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница должна быть украинской», — сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что Киев не пойдет на проведение местных выборов в Донбассе, пока «там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования». При этом Пристайко подчеркнул, что принципиальным требованием Киева остается отсутствие прямых переговоров Украины с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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