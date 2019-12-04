Политические Сводки
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|Рада призвала Зеленского повторно подать заявку на получение ПДЧ в НАТО
|04.12.2019 09:36
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Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского повторно подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО. За это проголосовали 284 депутата.(function() })();
Депутаты заявили, что «будущее безопасности трансатлантического пространства сегодня решается в Украине» и такое решение отвечает интересам граждан Украины.
«В связи с этим, Верховная Рада Украины постановляет призвать Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО», – говорится в заявлении.
Рада уполномочила спикера Дмитрия Разумкова вместе с Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком подписать документы, необходимые для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.
Кроме этого, парламент призвал коллег из стран-членов НАТО поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО.
Инициаторами постановления выступили депутаты фракции «Европейская солидарность».
Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.