Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского повторно подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО. За это проголосовали 284 депутата.

Депутаты заявили, что «будущее безопасности трансатлантического пространства сегодня решается в Украине» и такое решение отвечает интересам граждан Украины.

«В связи с этим, Верховная Рада Украины постановляет призвать Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО», – говорится в заявлении.

Рада уполномочила спикера Дмитрия Разумкова вместе с Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком подписать документы, необходимые для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.

Кроме этого, парламент призвал коллег из стран-членов НАТО поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции «Европейская солидарность».

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира