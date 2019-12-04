Илья Кива во время голосования в Раде смотрел на телефоне видеоролик, как один мужчина снимает шорты и голыми ягодицами садится на лицо другому мужчине.

Народного депутата от Оппозиционной платформы За жизнь Илью Киву застали за просмотром сомнительного ролика в сессионном зале парламента. Соответствующее видео оказалось в распоряжении редакции TK Media.

На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает шорты и садится ему голыми ягодицами на лицо.

Стоит отметить, что судя по интерфейсу, видеоролик сохранен на телефоне депутата.

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