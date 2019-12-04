Причиной усиления санкций стали притеснения уйгуров. Усилить санкции администрацию президента США обязала Палата представителей, но законопроект еще должен одобрить Сенат и сам президент.

В США Палата представителей одобрила законопроект, который обязывает администрацию президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в связи с притеснениями мусульман уйгурской национальности в Китае.

«Палата представителей США приняла законопроект о противодействии так называемом необоснованном задержанию, пыткам и преследованиям уйгурских мусульман в Китае», – сказано в сообщении.

Палата представителей призвала к «целенаправленным санкциям» в отношении членов китайского правительства, в частности секретаря Коммунистической партии в автономном районе Синьцзян Чэнь Цюаньго, который несет ответственность за репрессии в отношении мусульман-уйгуров.

Законопроект, принятый подавляющим большинством, все-таки требует еще одобрения Сената и президента США Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел Китая назвал этот шаг со стороны США «злонамеренным».

«Мы решительно выступаем против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Китая под предлогом прав человека. Настоятельно призываем Конгресс США отбросить политические предубеждения, отказаться от ошибочной политики оказания давления на КНР, прекратить безосновательную критику в адрес Китая, а также перестать чинить препятствия для развития китайско-американских отношений и двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом», – заявили в МИД Китая.

В заявлении также сказано, что законопроект «извращает ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, очерняет предпринимаемые Китаем меры по дерадикализации и борьбе с терроризмом, безосновательно критикует политику КНР в отношении Синьцзяна и грубо вмешивается во внутренние дела Китая».

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