Визы не получили сотрудники Федерального казначейства и МИД России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря на конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии.

Делегации Федерального казначейства России отказали в выдаче виз США.

Отмечается, что делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

Кроме того американскую визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Как стало известно, он должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.

Российские дипломаты заявили, что США «подкидывают дрова в огонь вражды», и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.

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