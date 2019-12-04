|Российским дипломатам отказали в визах США
|04.12.2019 16:19
|
Визы не получили сотрудники Федерального казначейства и МИД России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря на конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии.(function() })();
Делегации Федерального казначейства России отказали в выдаче виз США.
Отмечается, что делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.
Кроме того американскую визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.
Как стало известно, он должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.
Российские дипломаты заявили, что США «подкидывают дрова в огонь вражды», и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.