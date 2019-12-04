Три фракции призывают украинцев выйти на Майдан в преддверии встречи лидеров нормандского формата.

Три фракции Верховной Рады – Евросолидарность, Голос и Батькивщина призывают украинцев выйти Майдан Незалежности в Киеве на акцию протеста 8 декабря. Обращение сегодня в среду, 4 декабря, опубликовал нардеп Андрей Парубий в Facebook.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы и общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности чтобы продемонстрировать наше единство и храбрость в борьбе за Украину», – говорится в обращении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира