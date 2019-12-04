Речь идет о месте регистрации «Украинского выбора».

Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе организации депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь»

В частности, обыски проходят по адресу ул. Большая Васильковская, 23-б, где помимо политической партии находится офис Медведчука.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии «РБК-Украина» подтвердила факт проведения следственных действий по данному адресу. При этом она отказалась уточнять, по какой причине их проводят.

«Это проводятся не обыски, а другие следственные действия», – сказала она.

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