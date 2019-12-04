Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Президент напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры о новом контракте. «Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока», — указал он и выразил надежду на то, что сторонам в итоге удастся согласовать свои позиции.

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