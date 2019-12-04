Двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон грата и выслали из страны после убийства гражданина Грузии в Берлине.

Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на МИД Германии.

МИД России пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов, передает РБК. В ведомстве назвали это «недружественным и безосновательным» шагом со стороны Германии.

По данным Spiegel, двое дипломатов — сотрудники российской разведки, работающие под прикрытием.

Речь идет о Зелимхане Хангошвили, убитом в августе. По подозрению в его убийстве задержали 49-летнего россиянина.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel утверждали, что предполагаемого убийцу зовут Вадим Красиков, он может быть связан с российскими спецслужбами. Красиков находился в розыске в базе МВД и Интерпола, однако позднее информация о нем была удалена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными подозрения немецкой стороны в причастности российских властей к убийству Хангошвили. По его словам, в Кремле «абсолютно не в курсе происшествия», а тема напрасно «экзальтируется германскими СМИ».

Хангошвили застрелили в Берлине 24 августа. В 2001-2005 годах он был чеченским полевым командиром. Он обратился в Германию за статусом беженца, но не успел его получить.

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