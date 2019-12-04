Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Россией. Об этом он сообщил в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle.

На вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев ответил, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

«То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», – заявил президент Казахстана.

Он также отметил, что «минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта».

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