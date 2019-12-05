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|Адвокат Трампа прилетел в Киев на встречу с Шокиным и Куликом
|05.12.2019 08:07
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сегодня, 4 декабря, прибыл в Киев на встречу с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.(function() })();
Об этом сообщает
«Личный адвокат президента США Джулиани встретился во вторник в Будапеште с экс-прокурором Юрием Луценко, который стал ключевой фигурой в расследовании импичмента. Затем он отправился в Киев в среду, чтобы встретиться с другими бывшими украинскими прокурорами, чьи требования были поддержаны республиканцами, включая Виктора Шокина и Константина Кулика», – говорится в сообщении.