В Конгрессе США заявили о наличии достаточных оснований для начала процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Видеозапись выступления главы юридического комитета Джеррольда Надлера опубликовал CNN.

По словам Надлера, глава США превысил свои полномочия. «Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды», — отметил он.

Конгрессмен добавил, что действия американского лидера «представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам». Он также обвинил Трампа в том, что он поставил «свои личные и политические интересы» выше безопасности страны.

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