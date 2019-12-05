 Зеленский постановил провести секретное заседание СНБО перед нормандской встречей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский постановил провести секретное заседание СНБО перед нормандской встречей
05.12.2019 08:45

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания принял решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО Украины.

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Об этом сообщает 

“Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в сообщении.

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