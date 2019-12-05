Предлагается ввести санкции в отношении российских банков, компаний, работающих в области киберопераций…

Сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря комитета.

Законопроект, названный «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» (DASKA) будет рассматриваться 11 декабря на заседании комитета. Этот документ был представлен в Сенат в феврале по инициативе нескольких сенаторов, в том числе республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса. Важной частью масштабного законопроекта являются санкции против России.

Диапазон новых санкций может быть широким. Предлагается ввести санкции в отношении российских банков, причастных к вмешательству в выборы и других государствах, компаний, работающих в области киберопераций, могут быть подвергнуты санкциям новые государственные займы России, их объектами могут стать граждане России, и организации, занимающиеся незаконной деятельностью по «прямому или косвенному поручению Владимира Путина».

Наиболее ощутимым для России может предложение ввести жесткие санкции в отношении российской нефтяной и газовой отрасли, объектом которых могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг и кредиторы российского энергетического сектора.

Санкции также предусмотрены против российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском заливе в ноябре прошлого года и против российских военнослужащих, препятствовавших свободе мореплавания в этой акватории.

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