Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — сказал депутат.

Он добавил, что закон об открытии рынка должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые скупят землю.

По мнению Добкина, принятие закона следует отложить на год, а за это время привлечь к его проработке экспертов, которые смогут дать объективную оценку и практические советы.

В ноябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования

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