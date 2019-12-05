Комитет Сената по международным отношениям может уже на следующей неделе вынести на голосование законопроект о введении новых жестких санкций против России в связи с ее вмешательством на выборах в США и агрессией против Украины.

Об этом сообщила представитель комитета.

Возглавляемый республиканцами комитет 11 декабря проведет заседание, на котором рассмотрит проект «Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля», сообщила она.

Законопроект был внесен в феврале республиканским сенатором Линдси Грэмом, сенатором-демократом Бобом Менендесом и другими членами комитета.

Сенатор Грэм назвал его «законопроектом о санкциях из ада».

Под предлагаемые санкции могут попасть российские банки, поддерживающие усилия по вмешательству в ход выборов за рубежом; киберсектор страны, новый суверенный долг, а также отдельные лица, которые «прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах [президента России Владимира] Путина».

Законопроект призывает президента США вводить санкции против любого физического или юридического лица, включая финансовые институты, которые, по мнению президента:

– сознательно участвуют в значительных трансакциях с любым физически или юридическим лицом в России, которое поддерживает или содействует злонамеренной активности в киберпространстве;

– являются политическими фигурами, олигархами или другими лицами, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах президента Путина, или лицами, действующими в интересах или от имени таких политических фигур, олигархов и лиц;

– являются российскими полугосударственными образованиями, прямо или косвенно содействующими незаконной и коррупционной деятельности в интересах Путина;

– члены семей лиц, получающие значительную выгоду от такой незаконной и коррупционной деятельности.

Законопроект также направлен против российских предприятий, связанных с экспортом сжиженного природного газа (СПГ), за пределами России.

Документ дает президенту 180 дней на введение санкций против физических и юридических лиц, которые вносят прямой и значительный вклад в строительство российских объектов для экспорта СПГ за рубежом путем инвестиций от одного миллиона долларов.

Физическое или юридическое лицо также может попасть под санкции, если:

– это лицо сознательно, на дату вступления закона в силу или после нее, инвестирует в энергетический проект за пределами России, который поддерживается российской полугосударственной структурой или контролируется российским правительством;

– проданные товары, услуги, технологии, финансирование или поддержка могли прямо или косвенно внести существенный вклад в возможности России по разработке отечественных нефтяных ресурсов и имеют рыночную стоимость от одного миллиона долларов.

Американским гражданам и компаниям будет запрещено проводить сделки, предоставлять финансирование или ином образом работать с российским суверенным долгом, выпущенным через 90 дней после вступления закона в силу.

Кроме того, законопроект нацелен на российские финансовые институты, которые поддерживают вмешательство в демократические процессы или выборы.

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