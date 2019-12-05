8 декабря в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут десятки документов об углублении интеграции между Россией и Белоруссией.

Этих документов никто не видел, власти обоих государств их не публикуют. По мнению многих жителей Белоруссии, уже 9 декабря они могут проснуться в союзном государстве. Чуть ли не с единым парламентом, налоговыми органами и правительством.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой главы России и Белоруссии должны обсудить вопросы интеграции, пройдет 7 декабря в Сочи. Об этом сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она также уточнила, что «до этого (6 ноября — ред.) очередной раунд переговоров» по той же тематике проведут премьер-министры двух стран — Сергей Румас и Дмитрий Медведев. После чего, по ее словам, «состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят».

Собственно, встретиться до конца года Путин и Лукашенко условились еще на полях саммита ОДКБ, который на минувшей неделе прошел в Бишкеке (кстати говоря, согласно утвержденным правилам организации, с 1 января 2020 года ее возглавит представитель Белоруссии Станислав Зась). Дата встречи, надо полагать, была выбрана далеко не случайно: 8 декабря исполняется ровно 20 лет со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

Ранее руководители двух стран договорились, что заявленные в договоре цели не должны меняться. Для урегулирования проблемных вопросов была создана специальная рабочая группа. А летом текущего года Путин и Лукашенко приняли решение разработать дорожные карты по интеграции в различных сферах. Кроме того, к середине следующего года создать унифицированное законодательство, и с 2021 запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встреча готовится. И на ней будут обсуждаться «вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и газовые дела».

Некоторую интригу в общую атмосферу предстоящего саммита внесли белорусские СМИ. Они сообщили о некоем «историческом заявлении», которое перед переговорами с Путиным намеревается сделать Лукашенко.

Сегодня, 5 декабря, белорусский руководитель выступил с традиционным обращением перед депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. И, по его собственным словам, это выступление «уникальное и историческое».

— Лукашенко — опытный политик, но человек, как мы знаем, иногда очень импульсивный, следовательно очень сложно спрогнозировать, чего от него ждать, — комментирует ситуацию заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Вилисов. — Но, если я не ошибаюсь, в этом году это будет едва ли не пятая встреча двух президентов. И она должна, наверное, как-то зафиксировать суть разговоров об углублении интеграции между Россией и Белоруссией. В том числе, и гарантии лично президенту Белоруссии в этой политической конфигурации.

Но, если там и будут достигнуты какие-то соглашения, не факт, что в полной мере они будут озвучены.

«СП»: — Почему?

— Насколько мне сейчас видится ситуация, то существует, условно, борьба двух проектов.

Первый проект, продвигаемый внутрибелорусской элитой и частично поддерживаемый, я так понимаю, и определенными кругами в России, можно (опять же, условно) назвать «Хельсинки 2.0». То есть, Минск — как нейтральная площадка, неприсоединившееся государство, пытающееся играть роль буферной стороны между Западом и Россией.

Второй — условно можно назвать «интеграционный вариант».

Это проект с реальной интеграцией, когда Белоруссия больше де-факто, чем де-юре, но все-таки уходит под крыло Москвы в плане согласования и принятия ключевых политических решений. Связанных уже и с внутренней политикой, в том числе. Внутренней экономической политикой, в первую очередь.

Необходимость выбора между этими двумя принципиально разными стратегиями, собственно, и откладывала постоянно конечное решение этого вопроса. И вызывала турбулентность двусторонних отношений с торгами по поводу только подряд.

Мне кажется, что долго ситуация этой неопределенности сохраняться не может. От нее уже устали, в России, прежде только. Но Лукашенко, очень сложный переговорщик.

Различные ожидания уже часто были, но все заканчивалось в итоге какими-то маневрами.

Единственное, что может отличать нынешнюю ситуацию от всех предыдущих, это окончание финансового года. И необходимость планировать следующий — 2020 год, в том числе, в части бюджета Белоруссии.

И здесь как раз-таки отсутствие окончательных согласований с Россией по ценам на энергоресурсы, прежде только, по компенсации налогового маневра может сделать Лукашенко более склонным к каким-то переговорам и достижениям окончательных договоренностей.

«СП»: — Все ждут от него некоего «исторического заявления». Что это может быть?

— Все рассуждения по поводу исторических заявлений, это такой «аперитив», под который может быть подано любое «блюдо». Начиная с того, что «мы с Россией, наконец-то, преступаем к глубокой интеграции». И заканчивая тем, что «Белоруссия подтверждает свой статус независимого суверенного государства, и не будет интегрироваться с Россией».

Мы все эти заявления от Лукашенко в течение года слышали. Причем, иногда они могли быть в рамках одного выступления.

«СП»: — Белорусская оппозиция пригрозила перед встречей Путина и Лукашенко устроить массовые беспорядки, если Москва и Минск пойдут на сближение. Насколько такое вероятно?

— На мой взгляд, это попытка напомнить российским властям некий такой украинский паттерн. Помните, там все точно так же с Януковичем развивалось — т.е. он сделал заявление о движении в сторону евразийской интеграции и получил Евромайдан.

Другое дело, что оснований считать, что нечто подобное Евромайдану можно организовать в нынешнем Минске, пока не очень много. Если только часть элиты Лукашенко и как бы подспудно, «с закрытыми глазами», он сам, не будут эту ситуацию подогревать.

То есть, для него это, в принципе, был бы хороший козырь опять подвесить ситуацию и уйти от окончательной интеграции с Россией, мотивируя тем, что, дескать, «оппозиция не поймет, это дестабилизирует ситуацию… и т. д.».

Белорусская оппозиция, надо сказать, пока искусственное здание незначительной части местной интеллигенции. При значительном влиянии западного финансирования через соответствующие структуры — НКО и различные фонды… И отдельных кругов молодежи.

Никакой массовости — я еще раз повторю, — даже близкой в пропорциональном отношении к Украине, нет.

Правда, несколько лет назад ситуация еще была более спокойной. То есть, сейчас она раскачивается. И если её подогревать, то через полгода она может поменяться принципиально.

Эксперт Фонда «Народная дипломатия», политолог Кирилл Аверьянов-Минский тоже не очень верит в прорывной характер предстоящей встречи:

— К сожалению, в наших отношениях очень часто возникает ситуация, когда Минск начинает говорить о том, что «вот-вот сейчас это произойдет», «вот-вот что-то важное случится и будет принято судьбоносное решение». На самом деле, ничего вот уже двадцать лет не происходит. И в этом декабре тоже ничего не будет.

Действительно, шла речь о том, что в конце года будет подписана некая интеграционная «дорожная карта». Об этом говорят уже много месяцев. Но совершенно конечно, на мой взгляд, что ожидания в полной мере не реализуются.

Потому что Лукашенко поставил ультиматум Москве. На интеграцию он якобы пойдет, если ему компенсируют налоговый маневр, который осуществила Россия в нефтяной сфере. Если будут открыты рынки сбыта для белорусской продукции (и белорусской контрабанды), ну и, соответственно, цены на энергоносители будут такие, как пожелает Александр Григорьевич.

Эти условия были проговорены несколько раз им самим и его подчиненными.

Украинский президент и его команда начали фактическую легализацию нынешней границы на Херсонщине

Но экономическая ситуация в России сейчас не такая, чтобы заваливать Лукашенко деньгами, как это было несколько лет назад. Поэтому Кремль, может быть, и пошел бы на это при каких-то других условиях. Но сегодня, скорей только, не пойдет.

Соответственно, ничего, даже формального, Лукашенко в связи с этим подписывать не будет.

Если бы Кремль даже осыпал его по своему обыкновению, все равно никакой интеграции не было бы. Но какие-то дорожные карты, которые исполнялись бы точно так же, как исполняется договор о Союзом государстве (тот самый, которому двадцать лет исполняется), были бы подписаны.

То есть, никак бы не исполнялись. Но формально что-то было подписано.

А поскольку Россия не дает Лукашенко денег столько, сколько он просит, то он не будет подписывать и никаких формальных документов.

Поэтому стороны встретятся, поговорят и разойдутся. И снова проект Союзного государства будет «заморожен» на неопределенный период

Отказываться от него, конечно, никто не собирается. Но и с его реализацией, я думаю, все останется на том уровне, как это продолжается последние двадцать лет. Мы же формально двадцать лет живем в союзном государстве. Только чувствуют ли это граждане России и Белоруссии? Думаю, что нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира