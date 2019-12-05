|Россия нервно отреагировала на угрозу построить стену на Донбассе
|05.12.2019 19:01
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Заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате», — контрпродуктивно.(function() })();
Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, его слова приводит «Интерфакс».
По мнению Руденко, «попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях» не могут быть полезны накануне встречи лидеров стран в Париже. Он также считает, что такие заявления вызывают вопросы относительно реальных намерений Украины на предстоящем саммите, который запланирован на 9 декабря.
Дипломат добавил, что для России основная задача саммита — подтверждение приверженности Киева, Донецка и Луганска минским договоренностям.