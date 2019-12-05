Кредиты от Москвы и Евразийского банка развития (ЕАБР), учредителями которого выступают Россия и Казахстан, Минску не нужны, и брать он их не будет.

Об этом во время выступления в Национальном собрании Белоруссии заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — подчеркнул президент. По его словам, главное для Минска — это равные условия для субъектов хозяйствования, пусть и при наличии конкуренции.

Также Лукашенко напомнил, что Россия и Белоруссия до сих пор не решили вопросы поставок энергоносителей. По его словам, даже компенсации за «грязную нефть», которая шла по газопроводу «Дружба», не выплачены. Глава Белоруссии подчеркнул, что ВВП страны провалился в основном из-за нефтяных проблем.

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