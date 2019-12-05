|Из России выдворяют болгарского дипломата
|05.12.2019 19:38
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Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата.(function() })();
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Дипломат должен покинуть Россию в течение суток.
Это стало ответом на высылку сотрудника российского посольства в Болгарии, которого обвинили в шпионаже в конце октября.
По версии следствия, с сентября 2018 года российский дипломат регулярно встречался с гражданами Болгарии, в том числе с теми, кто имел доступ к секретной информации. Он собирал разведданные в обмен на вознаграждение.
Прокуратура Болгарии сообщала, что подозреваемый работал первым секретарем в посольстве России.
Позже София отказалась выдать визу кандидату на пост военного атташе в российском диппредставительстве.