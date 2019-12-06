|У Зеленского согласились предоставить Донбассу особый статус
|06.12.2019 05:42
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Украина готова провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус.(function() })();
Об этом заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «Европейская правда».
По его словам, украинские власти ограничат реформу вопросами децентрализации. Так, не подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей «могут получить дополнительные полномочия», сказал Ермак. «Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — подчеркнул помощник главы государства.
Ермак также рассказал, что продление закона о статусе Донбасса зависит от результатов запланированной на 9 декабря встречи лидеров «нормандской четверки». Он отметил, что только после саммита в Париже президент Украины будет готов внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.