Между тем предвыборный штаб Байдена продолжает обращать внимание на непоследовательное поведение президента Трампа как главнокомандующего и главы государства.

Бывший госсекретарь США Джон Керри, который баллотировался в президенты в 2004 году, решил поддержать кандидатуру Джо Байдена, подкрепив аргумент о том, что богатый опыт этого политика в международных делах должен стать решающим фактором для избирателей в 2020 году. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

“Я никогда не видел, чтобы мир сильнее нуждался в человеке, который с первого дня сможет приступить к крайне сложному делу — восстановлению мира, полностью расколотого Дональдом Трампом”, — говорится в заявлении Керри.

Между тем предвыборный штаб Байдена продолжает обращать внимание на непоследовательное поведение президента Трампа как главнокомандующего и главы государства. В среду штаб Байдена запустил в Интернете рекламу, использовав видеоролик, в котором другие мировые лидеры высмеивают Трампа во время приема в Букингемском дворце.

“Следующему президенту достанется мир в состоянии полного беспорядка”, — сказал в четверг Байден, напомнив, что он обладает многолетним внешнеполитическим опытом благодаря шести срокам в Сенате и двум — в должности вице-президента.

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