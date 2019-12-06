Пятый президент Украины Петр Порошенко дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому советы по переговорам в преддверии встречи в «нормандском формате».

Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Порошенко, украинской стороне стоит твердо придерживаться минских соглашений. Он также полагает, что «неотъемлемым элементом мирного урегулирования в Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН».

Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».

Порошенко также предостерег Зеленского об обсуждения вопросов по поставкам газа, так как его могут заставить «сделать важные уступки в политическом треке в обмен на дешевый газ».

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