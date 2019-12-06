На встрече в Париже удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита нормандской четверки 9 декабря, несмотря на акции протеста в городе.

Об этом заявил в пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не преувеличиваем какой-то опасности для проведения саммита и убеждены, что французские власти в состоянии и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи», – отметил он.

«Что касается настроя – настрой серьезный. Ожидание одно – помогать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей», – сказал Песков.

«И, кроме того, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским», – добавил он.

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