Встреча с президентом России у канцлера запланирована на 15:00, а с украинским лидером – спустя полчаса.

В рамках саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в пятницу, 6 декабря, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в нормандской встрече», – сказала Деммер.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 – встреча канцлера и Зеленского.

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