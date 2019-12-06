Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что высказывания помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе были метафорой.

По его словам, в заявлении Ермака слово «стена» было метафорическим, сообщает РБК-Украина.

«Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8−10, но комбинации их за сотню переваливают … Президент, когда готовится к нормандской встрече, он рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны», — отметил Арахамия.

Он добавил, что главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудили базовые сценарии по Донбассу.

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