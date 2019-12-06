Встреча лидеров нормандского формата в Елисейском дворце начнется в 17:00 по Киеву и продлится около трех часов.

Встреча нормандской четверки начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву). Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00. Общая конференция запланирована на 19.00″, – сказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием «четверки» канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Деммер, в Берлине надеются, что результатом первого за три года саммита станет «новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов».

Она отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году «появилась новая динамика» и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

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