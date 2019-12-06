|Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
|06.12.2019 17:25
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Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.(function() })();
С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
Президент РФ подчеркнул, что введение в работу нового газопровода «Северный поток-2» в обход украинской территории не означает прекращения транзита. По его словам, это вопрос экономической целесообразности. Путин указал, что после введения газопровода в работу поставки российского газа по балтийскому маршруту можно будет увеличить вдвое. «Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство действительно не принимает в нем участия», — добавил он.