Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, на ближайшем саммите в Париже.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский руководитель едет на саммит в «нормандском формате» с серьезным настроем, заверил Песков. Он также намерен провести «важные двухсторонние встречи» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и Зеленским.

Кремль ожидает от встречи лидеров государств шагов по урегулированию ситуации в Донбассе и недопущению размывания «Минска-2».

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