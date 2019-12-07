Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года СА работало во временном режиме.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он заявил во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Вторым важным заданием является обновление Соглашения об ассоциации, которое должно состояться в 2021 году. Мы сейчас внимательно изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон», – сказал украинский премьер.

По его словам, украинское правительство сделает все от него зависящее, чтобы следующий год был максимально амбициозным, максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции.

«В частности, нас, конечно, интересует так называемый промышленный безвиз – ACAA agreement – договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами», – отметил глава правительства.

Также Гончарук анонсировал, что на 28 января следующего года запланировано проведение Совета ассоциации – первая встреча в Брюсселе на уровне новоназначенных премьер-министра, правительства и главы Еврокомиссии.

Напомним, Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира