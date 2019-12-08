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|Лукашенко и Путин пять часов говорили об «интеграции»
|08.12.2019 09:31
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в субботу провели в Сочи более чем пятичасовые переговоры.(function() })();
Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, потом во время обеда – тет-а-тет.
Дальше переговоры продолжились вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.
Во время открытой части переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь хочет от России равных условий.
По словам министра экономики России Максима Орешкина, Лукашенко и Путин договорились встретиться до конца года еще раз – 20 декабря.
Напомним, что накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже «братской» России.