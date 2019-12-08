Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России пройдет 9 декабря в Париже.

«Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время», – сказал Данилов.

По его словам, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

«Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, – это уже производные от, скажем так, определенных сценариев», – указал он.

Секретарь СНБО уточнил, что согласно утвержденному сценарию: Украина хочет вернуть пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса, прекратить огонь на Донбассе и возвратить контроль над границей.

По его словам, только после этого будет рассматриваться вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом Данилов подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

«Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», – сообщил Данилов.

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