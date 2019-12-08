Политические Сводки
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|Глава Пентагона назвал условие для предоставления военной помощи Украине
|08.12.2019 10:44
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Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине. Киев скоро получит очередной транш.(function() })();
Глава Пентагона заявил, что власть США будет учитывать, ведется ли на Украине борьба с коррупцией.
«Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как ее использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.
Министр также подтвердил, что Киев скоро получит очередной транш. По его словам, общая сумма составит порядка 250 млн долларов.
В конце ноября стало известно, что первые меры по приостановке военной помощи Киеву на сумму 250 млн долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.