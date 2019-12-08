Политические Сводки
- В Париже состоялась акция в поддержку Украины
- Адвокат Трампа был в «каком-то месте» и нашел много информации
- СНБО утвердил, чего будет добиваться Зеленский на саммите в Париже
- Глава Пентагона назвал условие для предоставления военной помощи Украине
- СНБО утвердил главные требования Зеленского к Путину на саммите в Париже
|Адвокат Трампа был в «каком-то месте» и нашел много информации
|08.12.2019 18:27
|
Так президент США прокомментировал визит своего личного адвоката Руди Джулиани в Киев.(function() })();
Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани вскоре опубликует в Конгрессе «много хорошей информации» из Украины, правда, название нашей страны американский руководитель так и не вспомнил.
«Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации», − сказал Трамп журналистам.
По его словам, эту информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу.
«Я слышал, он нашел много (информации)», − добавил Трамп.
Джулиани прибыл в Киев 4 декабря. Тут он встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, а также с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским. NYT сообщило, что 3 декабря в Будапеште Джулиани встретился с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко.