За день до саммита активисты напомнили международному сообществу о преступлениях России в Крыму и Донбассе.

В Париже сегодня, 8 декабря, накануне нормандского саммита провели акцию в поддержку Украины. Организаторами акции «Поддержи Украину! Останови российскую агрессию!» выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции, сообщает «Укринформ».

Активисты прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре города. Они несли государственные флаги Украины и Франции, флаг УПА и баннер «Россия – это государство-террорист» (на французском).

«Всемирный конгресс украинцев, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание «дорожной карты» для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, восстановления Украиной полного контроля над украинско-российской границей, возвращения вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе», – говорится в обращении украинцев.

Участники мирной акции призвали мир поддержать Украину и усилить санкций против России. И подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях и прямых переговоров с главарями подконтрольных Кремлю террористических организаций «Л-ДНР».

Активисты напомнили о том, что война России против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого, непременно, повлияют на будущее мира на континенте.

В мероприятии участвовал президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, который 8-10 декабря находится в Париже с визитом.

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