Уже скоро – 9 декабря 2019 года во Франции на переговоры впервые за три года соберутся лидеры Украины, Франции, Германии и России.

Мы кратко подытожили для вас все об этом важнейшем для Украины мероприятии.

Нормандия – это историческая область и регион на северо-западе Франции, известная по одноименной операции – высадкой союзнических войск во Второй мировой войне.

Именно во время празднования 70-летия Нормандской операции 6 июня 2014 года впервые установились дипломатические контакты между лидерами четырех стран: Германии, Украины, Франции и России: канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, тогдашним победителем выборов в Украине Петром Порошенко (инаугурация на тот момент еще не состоялась) и президентом России Владимиром Путиным. Отсюда и производные названия: нормандский формат, саммит, четверка и встреча.

В течение следующих двух лет таким составом состоялась встреча в Милане (Италия) – 16-17 октября 2014 года, Минске – 11-12 февраля 2015 года, снова во Франции, но уже в Париже – 2 октября 2015 и последний раз нормандская четверка собиралась 19 октября 2016 года.

За это время во Франции и Украине избрали новых президентов – Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Это, соответственно, будет их первой встречей в нормандском формате.

Кроме того, с лидерами государств на саммит едут и их помощники или министры иностранных дел. Так, с украинской стороны точно стоит ожидать министра Вадима Пристайко и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Нормандская четверка встретится в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (это 17 часов по Киеву). Затем, на 19.00 часов запланирована совместная конференция.

А перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентами России и Украины: в 15 часов будет общаться один на один с Путиным, а через полчаса – с Зеленским.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, ее поддерживали Франция и Германия. Но Россия «морозилась» и даже выдвинула ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы организовать четырехсторонний саммит.

Однако все же встреча состоится. По словам вице-премьер-министра Украины Дмитрия Кулебы, из-за санкционного давления и падения рейтинга Владимир Путин таки согласился на саммит в Париже.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. Также был отстроен мост через Северский Донец, который был единственным пунктом пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».



Разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

О войне на Донбассе, а если конкретнее: анонсированы вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными – «всех на всех» до конца 2019 года. По последним данным, в ОРДЛО остаются пленными 227 украинцев, а в России – еще 115.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предложить новый формат относительно Крыма. В частности, он предлагает привлечь к обсуждению этой темы США.

По словам главы МИД Вадима Пристайко, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство. Более того, это было записано в минских договоренностях.

Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то, что записано в минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в Конституцию, по меньшей мере у меня нет,

– заверил Вадим Пристайко.

Андрей Ермак заявлял, что под «изменениями в Конституцию» говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не будет нести угрозы целостности Украины.

Кроме того, может остро встать вопрос поставок газа. Есть предположение, что именно этим Путин может шантажировать Украину, ведь предыдущий договор о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.

В российском МИДе заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением минских договоренностей.

Российские СМИ также пишут, что РФ будет настаивать на: особом статусе для ОРДЛО снятии «экономической блокады» Донбасса; восстановлении железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.

По словам Андрея Ермака, на случай, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б.

«Если мы не увидим готовности со стороны России идти к мирному процессу, будем тогда строить стену, не в фигуральном плане, и жить дальше. У нас есть друзья, будем брать их опыт и, к сожалению, жить в формате замороженного конфлита. Но мы едем с верой, желанием договориться», – резюмировал Андрей Ермак.

Накануне исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив заявил, что встреча в нормандском формате не решит судьбу войны в Донбассе.

«Там не будет решаться судьба конфликта, войны. Поэтому в этих переговорах стороны, скорее только, будут пытаться достичь каких-то меньших стратегических целей более локального характера, которые скажутся уже дальнейших переговорах», – сказал он на брифинге про ожидания от нормандской встречи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира