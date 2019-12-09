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Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
09.12.2019 08:40

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

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«Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины», – сказал Столтенберг в интервью CNN.

По его словам, Россия не то же самое, что и Советский Союз.

Также генсек подчеркнул, что НАТО всегда пытается улучшить отношения и не разделяет мир на врагов и друзей.

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