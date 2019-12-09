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Зеленский и Путин встретятся после саммита «четверки»
09.12.2019 11:08

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита «нормандской четверки».

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Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС. Аналогичную информацию со ссылкой на свои источники передает «Европейская правда».

Встреча «четверки» должна начаться около 17:00 по киевскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников.

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