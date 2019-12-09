В марте экс-президент Петр Порошенко ввел в действие санкции СНБО против причастных к российской агрессии против Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по ошибке в список лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена жительница Бахмута Виктория Агапова, о чем стало известно с его Facebook в понедельник, 9 декабря.

«…Была внесена Агапова Виктория Сергеевна… которая, в отличие от другой Агаповой, не имеет никакого отношения к работе так называемой «территориальной избирательной комиссии» на оккупированной территории Донецкой области», – написал Данилов.

По его словам, на заседании СНБО 7 декабря этот вопрос был рассмотрен, и в приказ президента о санкционных списках будут внесены изменения. Данилов позвонил Агаповой и извинился за допущенную ошибку.

В марте экс-президент Петр Порошенко ввел в действие санкции СНБО против причастных к российской агрессии против Украины. В санкционный список попали 900 человек.

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