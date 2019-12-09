|В Британии начались слушания по «долгу Януковича»
|09.12.2019 18:16
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Верховный суд Великобритании с понедельника рассмотрит спор Украины и РФ по еврооблигациям на три миллиарда долларов.(function() })();
Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) в понедельник начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд, говорится в объявлении на сайте суда.
Согласно сообщению, The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, оспаривает решение апелляционного суда в целом, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из его решения.
Верховный суд планирует завершить рассмотрение спора 12 декабря, указывается в документе. Судьями выступают лорды Рид (Lord Reed), Карнват (Lord Carnwath), Ходж (Lord Hodge), Ллойд-Джонс (Lord Lloyd-Jones) и лорд Китчин (Lord Kitchin).
Летом этого года в проспекте еврооблигаций Украина указывала, что решение, скорее только, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении.
Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленных Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд – сам выпуск и $75 млн – последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.
Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.