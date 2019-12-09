Бенефициарный владелец компании Укрпроминвест-Агро сменился в конце октября – начале ноября.

Бывший народный депутат Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром агропромышленной компании Укрпроминвест-Агро вместо своего отца экс-президента и действующего нардепа Петра Порошенко.

Отмечается, что Укрпроминвест-Агро – вертикально-ориентированная агропромышленная компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Она ведет деятельность в шести областях в центре и на севере Украины. Земельный банк – 120 тысяч гектаров.

Теперь Алексей Порошенко контролирует Укрпроминвест-Агро через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l. По данным аналитической системы YouControl, бенефициарный владелец компании сменился в конце октября – начале ноября.

Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО Группа Агропродинвест, основателем которой является Укрпроминвест-Агро, а также ряда входящих в ООО компаний – ЧАО ПК Подолье, ООО ПК Заря Подолья, ООО Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, агрофирма Днипроагролан, АФ Иванковцы, ООО Мас-Агро, ООО Правобережное и ООО Прогресс-НТ.

По данным декларации Порошенко, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний, – пишет издание.

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